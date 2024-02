Concert Johannes Brahms 3 Sonates pour Violon et Piano Luçay-le-Libre, samedi 9 mars 2024.

Concert Johannes Brahms 3 Sonates pour Violon et Piano Luçay-le-Libre Indre

Christina Burrus et l’Atelier du Coudray ont le plaisir de vous convier au Château du Coudray à l’occasion du concert Johannes Brahms 3 Sonates pour Violon et Piano , le Samedi 9 Mars à 18h.

Ces mélodies seront interprétées par Natalia Morozova, Pianiste, et Sergey Ostrovsky, Violon.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 26 Février.20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 18:00:00

fin : 2024-03-09

Château du Coudray

Luçay-le-Libre 36150 Indre Centre-Val de Loire chateauducoudray@gmail.com

