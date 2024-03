CONCERT JOHANNA SAINT-PIERRE & JAY RODRIGUEZ + C’MON TIGRE + DJ BETINO warm up New Morning Paris, mercredi 3 avril 2024.

Le mercredi 03 avril 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Ticket d’entrée 23 euros/25euros : 25.00 EUR

Venez Passer une top soirèe mercredi soir 03 avril au New Morning dès 19h30: DJ Betino, Johanna Saint-Pierre en live avec Jay Rodriguez + C ‘Mon Tigre le nouveau groupe d’Italie qui monte.

Le New Morning accueille les meilleurs représentants des scènes groove internationales et française réunies sur un double plateau inédit. Pour sa première apparition en France, le mystérieux et inclassable C’MON TIGRE venu d’Italie, croise l’enivrante Johanna Saint Pierre.

Johanna sera accompagné par Jay Rodriguez, Rémi Amblard, Idy Diallo, Georges Dieme et isaac L Vita.

Jay Rodriguez vient de New-York spécialement pour le concert.Il est l’un des plus grands saxophoniste/flutiste de jazz américain. Ne ratez pas cette rencontre!

Auteure, compositrice, chanteuse, pianiste, réalisatrice artistique depuis l’enfance, Johanna est une artiste aux multiples talents accomplie. Elle enregistre et se crée sa propre discographie entre Paris et New-York.

Entre 2018 et 2021 à New York, Johanna est prolifique. Elle enregistre et sort 2 EPs soul pop funk produits par le producteur aux nombreux Grammy Awards Brian Bacchus qui a signé Norah Jones pour Blue Note et qui a produit Gregory Porter. De grands musiciens sont présents dans ces EPs comme Louis Cato (Snarky Pupy), Sherrod Barnes ou Chris Rime.

Johanna co-compose, et coécrit les chansons avec Rémi Amblard pianiste de jazz français et arrangeur de renom.

Dans son nouvel et quatrième album « Just Me », réalisé par Nicolas Bulostin (Ray Charles et album Jazz de Georges Michael), sorti sur le label indépendant Passport Songs Music, Johanna s’épanouit dans un style pop soul funk et acid jazz. On y retrouve des musiciens prestigieux comme Paul Turner (Jamiroquai), Tony Remy (Omar), Guy Pratt (Pink Floyd), Idy Diallo et le rappeur Anglais Skatta de Conventry.

Cet opus est même nominé aux Victoires de la Musique 2024 dans les catégories meilleur album, meilleure artiste féminine de l’année, meilleur single.

Provenant d’Italie, C’Mon Tigre est un ovni apatride, multicolore et multidisciplinaire, voyageant et s’adonnant à une sorte de jazz-pop au parfum d’exotica et de musiques d’Afrique de l’Ouest.

Son épicentre se situe quelque part au coeur du bassin méditerranéen. Un groupe et une musique géométriquement variable, qui affirme son amour pour le funk mais formule ici un style expérimental monté à base d’électro minimaliste, de mélopées éthiopisantes, de jazz-rock souterrain, de rengaines désabusées pour fin d’été ou de big band manouche de retour d’un raid dans les Balkans.

Ils présentent leur 3ème album, « Habitat », toujours aussi coloré et varié, joué en compagnie de Seun Kuti, héritier de Fela Kuti, Arto Lindsay, Giovanni Truppi et le collectif californien Drumetrics. On y entendra des influences rock, jazz, électro mais surtout venues de la musique brésilienne comme la Samba. Foisonnant !

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010

Contact : https://www.facebook.com/josaintpierremusic https://www.facebook.com/josaintpierremusic https://www.newmorning.com/20240403-5925-c-mon-tigre-johanna-saint-pierre.html

