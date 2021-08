CONCERT JOH4TET Saint-Georges-Buttavent, 18 septembre 2021, Saint-Georges-Buttavent.

CONCERT JOH4TET 2021-09-18 17:30:00 – 2021-09-18

Saint-Georges-Buttavent Mayenne Saint-Georges-Buttavent

Réservation conseillée.

Une trompette à 7 ans et un prof féru de jazz, il n’en fallait pas plus à Johann Lefèvre pour faire de Miles Davis, Chet Baker et plus tard Éric Le Lann des figures tutélaires et maîtres du son qui constitueront des influences majeurs du trompettiste.

Pour son 4e Album, le trompettiste s’est entouré d’amis. Le guitariste Nico- las Rousserie, fidèle complice de tous les projets, Kevin Gervais à la contrebasse avec qui il joue dans le Johann Lefèvre Trio et le maitre batteur Arnaud Lechantre complète ce Joh4tet.

Le répertoire totalement original puise sa couleur dans des compositions mélodiques qui mettent en perspectives le jeu moderne et à l’écoute des 4 musiciens teintés de tradition de cette musique.

Johann Lefèvre – trompette/bugle/cornet/compositions

Nicolas Rousserie – guitare

Kevin Gervais – contrebasse

Arnaud Lechantre – batterie

www.johannlefevre.wixsite.com/website

Quatuor Jazz / Blues.

contact@lepicerie.org +33 2 43 04 44 07

Réservation conseillée.

Une trompette à 7 ans et un prof féru de jazz, il n’en fallait pas plus à Johann Lefèvre pour faire de Miles Davis, Chet Baker et plus tard Éric Le Lann des figures tutélaires et maîtres du son qui constitueront des influences majeurs du trompettiste.

Pour son 4e Album, le trompettiste s’est entouré d’amis. Le guitariste Nico- las Rousserie, fidèle complice de tous les projets, Kevin Gervais à la contrebasse avec qui il joue dans le Johann Lefèvre Trio et le maitre batteur Arnaud Lechantre complète ce Joh4tet.

Le répertoire totalement original puise sa couleur dans des compositions mélodiques qui mettent en perspectives le jeu moderne et à l’écoute des 4 musiciens teintés de tradition de cette musique.

Johann Lefèvre – trompette/bugle/cornet/compositions

Nicolas Rousserie – guitare

Kevin Gervais – contrebasse

Arnaud Lechantre – batterie

www.johannlefevre.wixsite.com/website

dernière mise à jour : 2021-08-20 par