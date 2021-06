Concert Joby Bell, organise américain invité – FIMO Eglise Notre-Dame de l’Assomption,Cazères, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Cazères.

Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Cazères, le dimanche 4 juillet à 18:00

Festival International de Musique en Occitanie le 4 juillet à 18h en l’Eglise Notre Dame de l’Assomption. Joby Bell apporte à ses exécutions une affabilité contagieuse et une sensibilité aiguë à l’appréciation croissante du public pour la musique d’orgue. Sa programmation présente un répertoire divers et intéressant, toujours mis en valeur par des notes de programme éclairantes conçues pour toucher tous les publics. **Joby Bell, organiste américain** Né en 1968, Joby Bell a étudié au lycée de l’École des Arts de l’Université de Caroline du Nord, où il a étudié le piano avec Marian Hahn et Robert McDonald. Il a obtenu la Licence de musique d’orgue et piano de l’Université d’État des Appalaches ainsi que le Master de musique et le doctorat ès Lettres Musicales en orgue de l’Université de Rice. En 2000 il a obtenu le Deuxième Prix et le Prix du Public au concours d’orgue des jeunes artistes de la Guilde américaine d’Organistes. Depuis 2004, il a servi à la faculté de l’École Hayes de Musique, l’Université des Appalaches, où il enseigne l’orgue et les études de musique sacrée. Son enseignement met l’accent sur les techniques de pratique, la mémorisation, le jeu de service, l’accompagnement choral et le maintien des effets gracieux malgré la tension nerveuse – des leçons toujours mieux enseignées par l’exemple. _L’évolution de la situation sanitaire appelant toujours à la vigilance, nous prendrons sur place toutes les dispositions nécessaires au respect des mesures en vigueur._

Tarif public : 15€ / tarif étudiant : 10€ /

Grandes oeuvresfrançaises et américaines, de Nicolas de Grigny à David Garner

