2022-04-08 – 2022-04-08

Saint-Pierre-Église Manche Saint-Pierre-Église Concert Rock avec l’excellent groupe JOAD, et en 1ère partie les Cherbourgeois de Sultan Mashine.

Ouverture des portes à 20h. Le concert est debout. Buvette sur place. Restauration possible au P’tit Bistrot de St Pierre Eglise.

Concert Rock avec l'excellent groupe JOAD, et en 1ère partie les Cherbourgeois de Sultan Mashine.

Ouverture des portes à 20h. Le concert est debout. Buvette sur place. Restauration possible au P’tit Bistrot de St Pierre Eglise.

Halle 901. contact@musikensaire.fr +33 2 33 54 39 10 https://musikensaire.fr/ Concert Rock avec l’excellent groupe JOAD, et en 1ère partie les Cherbourgeois de Sultan Mashine.

Ouverture des portes à 20h. Le concert est debout. Buvette sur place. Restauration possible au P’tit Bistrot de St Pierre Eglise.

Saint-Pierre-Église

