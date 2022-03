CONCERT JO CIMATTI Roussy-le-Village Roussy-le-Village Catégories d’évènement: Moselle

CONCERT JO CIMATTI
rue des Trois Fontaines Nouvelle salle communale Roussy-le-Village

2022-06-18 20:00:00

Roussy-le-Village Moselle Roussy-le-Village 12 EUR Après avoir arpenté les terrains Afrobeat avec YARO, Jo Cimatti se livre dans des compositions emplies de douce nostalgie, un hommage au rock psyché anglo saxon des sixties à aujourd’hui. On aura pu vibrer aux tremolos de son chant habité lors de scènes partagées avec divers artistes tels que les BB Brunes, An Pierlé, Ramona Cordova, Jabberwocky, Troy Von Balthazar (Chokebore), ou encore the Cesarians pour ne citer qu’eux. Ses chansons sont à découvrir pour un concert intimiste.

L’acquisition d’un billet d’entrée avec pré-inscription en mairie, deux formules :

*Acquisition d’un billet pour un concert (10€ en prévente en mairie (6€ pour les moins de 12 ans) et 12€ le soir du concert).

*Abonnement avec place réservée à l’ensemble des concerts, y compris au concert de Noël (40€). roussy.le.village@wanadoo.fr +33 3 82 83 02 02 https://www.facebook.com/RoussyLeVillage Manu D’Andréa – 2014

