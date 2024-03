Concert JK and Mac La culture au grand jour Beynac, samedi 30 mars 2024.

Concert JK and Mac La culture au grand jour Beynac Haute-Vienne

Rendez-vous pour un concert avec JK and Mac, du « blues revisited », dans le cadre de La Culture au Grand Jour qui aura lieu du 30 mars au 14 avril. Des standards anglais sont revisités dans un blues parfois soul, parfois rock, et souvent très très blues.

Avec un mélange de formes et de techniques allant des improvisations du jazz-fusion aux riffs rock des guitares. Aretha Franklin, Ray Charles, Muse, Coldplay, Eurythmics, The Police, Simon and Garkunkel, et surtout Amy Winehouse parmi les plus connus mais aussi The Dove ou encore Sonic Youth: voici un échantillon des artistes qui inspirent le groupe.

Mais attention, JK and Mac n’est pas un cover band, les musiciens jouent une musique originale et improvisée qui revisite ces textes et les colore d’une teinte plus « bleu de travail »!

Rendez-vous dans la salle polyvalente de Beynac pour un moment vibrant !

Spectacle gratuit sans réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30 22:30:00

Beynac 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert JK and Mac La culture au grand jour Beynac a été mis à jour le 2024-03-12 par OT Val de Vienne