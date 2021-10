Paris Bibliothèque Robert Sabatier île de France, Paris Concert Jim Murple Memorial Bibliothèque Robert Sabatier Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert Jim Murple Memorial Bibliothèque Robert Sabatier, 20 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 20 novembre 2021

de 16h à 17h30

gratuit

Pour le festival, la nouvelle scène francilienne, la bibliothèque Robert Sabatier vous propose de (re)découvrir en concert le groupe parisien Jim Murple Memorial. Jim Murple Memorial, c’est du rhythm’n blues jamaïcain, du vrairhythm’n’ blues, léger et envoûtant, où la douleur côtoie la joie devivre… Mais en version Jamaïcaine ! Encore et toujours six musiciens qui jouent,qui transpirent et qui swinguent, accompagnés de deux chanteuses charismatiquesdébordant d’énergie à la voix douce et “rock’n’roll.” Concerts -> Autre concert Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel Paris 75018

12 : Jules Joffrin (102m) 4 : Simplon (395m)

Contact :Bibliothèque Robert Sabatier 01 53 41 35 60 bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr

2021-11-20T16:00:00+01:00_2021-11-20T17:30:00+01:00

