Concert Jewly et soirée moules-frites Les Moutiers-en-Retz, samedi 10 août 2024.

Une soirée moules-frites, agrémentée d’un concert envoûtant de Jewly venez Festoyer aux Moutiers-en-Retz !

Amis gourmands, mélomanes et amateurs de convivialité, réjouissez-vous ! Le pittoresque village des Moutiers-en-Retz vous accueille pour une soirée inoubliable.

Soirée moules-frites à la bretonne

Imaginez-vous attablé en bord de mer, le doux parfum iodé chatouillant vos narines. Devant vous, une montagne de moules fraîches et des frites, croustillantes et dorées, vous font de l’œil. Le tout accompagné d’un verre de vin blanc, pour sublimer ce festin marin.

La ville des Moutiers-en-Retz est réputée pour ses produits de la mer, et cette soirée ne fait pas exception !

Concert de Jewly

Laissez-vous emporter par les mélodies envoûtantes de Jewly. Cette artiste au charme mystérieux, à la voix suave et puissante, vous transportera dans un univers où les étoiles dansent au-dessus de l’océan. Ses chansons, teintées de folk et de poésie, résonneront dans l’air marin, créant une atmosphère magique.

Moules-frites, musique et bonne humeur voilà la recette du bonheur !

Voici nos conseils pour bien organiser votre venue aux Moutiers-en-Retz

privilégiez les déplacements à pied, à vélo, en train TER ou encore en navette gratuite (circuit D)

si vous venez en voiture, vous pouvez stationner sur les parkings situés rue des Lutins ou place du Général De Gaulle

pensez à retirer des espèces avant votre déplacement, il y a 1 seul distributeur automatique de billets aux Moutiers (à côté de l’office de tourisme)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 19:00:00

fin : 2024-08-10 19:00:00

Place de l’église Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

