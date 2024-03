Concert Jeux vidéos place du théâtre Besançon, dimanche 24 mars 2024.

Concert Jeux vidéos place du théâtre Besançon Doubs

L’Orchestre Universitaire vous propose de plonger dans l’univers des Jeux Vidéos. Si les graphismes sont soignés, la musique n’est pas en reste ! Nombreux sont les thèmes célèbres gravés dans notre mémoire tels Super Mario, les Sims, World of Warcraft ou encore Zelda. Pour ce concert unique, les deux ensembles vous proposent de découvrir ou redécouvrir des musiques aux styles variés, connues des amoureux des jeux. La plupart des arrangements ont été faits spécialement pour ce concert par certains musiciens de l’association.

Au cours de ce concert, vous parcourrez le Royaume Champignon avec Mario pour sauver la Princesse Peach, vous sauterez avec le hérisson Sonic pour attraper les anneaux dans Green Hill Zone, vous poursuivrez le crocodile King K. Roll avec le gorille Donkey Kong, vous sauverez les hommes des monstres de l’Outremonde après avoir gravi le mont Ebott d’Undertale ou encore, vous disputerez un Grand Prix F-Zero à l’aide d’un vaisseau ultra-rapide.

L’Orchestre Symphonique et le Big Band joueront tour à tour dans des styles très variés épique, funk, classique, baroque, électro… le tout agrémenté de nombreuses surprises !

Des costumes et des décors préparés par les musiciens de l’association égayeront le concert, donneront vie aux personnages, pour une approche ludique et comique du spectacle. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

place du théâtre Grand Kursaal

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté orchestre.universitaire@univ-fcomte.fr

L’événement Concert Jeux vidéos Besançon a été mis à jour le 2024-02-29 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON