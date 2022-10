CONCERT JEUNESSE – LE CONCERT DES JEUNES GENS

2023-04-13 11:00:00 – 2023-04-13 Voici un concert d’un nouveau genre à deux faces, comme les 45 tours de ceux qui sont parents — ou grands-parents ! — aujourd’hui. Face A : le texte magnifique Secret des parents dans lequel l’écrivain nancéien Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, s’interroge sur ce qui rend les grands si méchants avec les enfants, sur le secret mystérieux qui unit les adultes dans une étrange confrérie anti-enfance, et qui devient une histoire racontée en musique sur une création originale pour ensemble de chambre du musicien classique et jazz Thomas Enhco. Face B : l’illustratrice lorraine Amandine Meyer esquissera l’histoire Le festin de l’araignée d’Albert Roussel, illustrée en musique avec une seule contrainte, nous émouvoir et nous faire réfléchir. Qu’est-ce qu’être enfant et espérer aujourd’hui, dans un monde où les crises se succèdent et où le spectre d’une catastrophe climatique sans précédent semble écraser tout avenir lumineux ? Orchestre de l’Opéra national de Lorraine Le secret des parents issu de la série « Une histoire et… oli » de Radio France Histoire écrite et racontée par Nicolas Mathieu Musique de Thomas Enhco dernière mise à jour : 2022-10-18 par

