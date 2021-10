Concert Jeunes Talents Vimoutiers, 13 novembre 2021, Vimoutiers.

Concert Jeunes Talents 2021-11-13 20:00:00 – 2021-11-13

Vimoutiers Orne Vimoutiers

Issus de conservatoires de région prestigieux, les concertistes sont des étudiants

de la classe d’improvisation de David CASSAN, au conservatoire de St Maur des Fossés.

Grands élèves, chacun ayant un caractère et un savoir-faire particulier,

ils exécuteront un programme varié, avec la moitié en répertoire et

l’autre en improvisation, dont un duo avec le grand orgue et l’orgue de chœur.

La rigueur et l’excellence de David CASSAN, dont nous connaissons

bien les talents, sont la garantie de la qualité d’un tel concert.

L’utilisation des deux orgues contribuera également au développement de la

renommée du grand orgue et de l’orgue de chœur de Notre-Dame de Vimoutiers.

Issus de conservatoires de région prestigieux, les concertistes sont des étudiants

de la classe d’improvisation de David CASSAN, au conservatoire de St Maur des Fossés.

Grands élèves, chacun ayant un caractère et un savoir-faire particulier,

ils…

assocorguevimoutiers@yahoo.fr +33 6 79 46 31 52

Issus de conservatoires de région prestigieux, les concertistes sont des étudiants

de la classe d’improvisation de David CASSAN, au conservatoire de St Maur des Fossés.

Grands élèves, chacun ayant un caractère et un savoir-faire particulier,

ils exécuteront un programme varié, avec la moitié en répertoire et

l’autre en improvisation, dont un duo avec le grand orgue et l’orgue de chœur.

La rigueur et l’excellence de David CASSAN, dont nous connaissons

bien les talents, sont la garantie de la qualité d’un tel concert.

L’utilisation des deux orgues contribuera également au développement de la

renommée du grand orgue et de l’orgue de chœur de Notre-Dame de Vimoutiers.

dernière mise à jour : 2021-10-18 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault