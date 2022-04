Concert Jeunes Talents “Tchaïkovski” Genêts Genêts Catégories d’évènement: Genêts

Genêts Manche Genêts Ce concert s’inscrit dans la dynamique des Moments Musicaux de faire découvrir, aimer et rayonner la musique classique pour les jeunes et de soutenir de jeunes talents prometteurs. Lors de ce concert vous découvrirez trois jeunes talents :

– le violoniste Florian Deschodt

– le violoncelliste Auguste Rachet

– le pianiste Darren Sheng

Tous étudiants dans la classe de musique de chambre du Pôle Supérieur Paris-Boulogne d’Aline Bartissol, pianiste et Directrice artistique du Festival. Durée du concert : 1h environ suivi d’une rencontre-discussion avec les artistes.

