L’art de se taire – Musiques du grand siècle.

L’Art de se taire est un traité publié au dix-huitième siècle en réaction aux bouleversements qui traversent cette période. A ce traité, nous empruntons la formule parce que nous aimons garder les secrets, parce qu’une répétition avec trop de mots est rarement une bonne répétition et car nous voyons dans le silence un art de l’écoute, une manière de communiquer qui nous parle.

Le programme s’organise autour du Tombeau de Monsieur de Méliton de Marin Marais pour deux violes de gambe et clavecin, suivi des Cloches ou Carillon du même compositeur. Une « suite » pré-mortem et une « suite » post-mortem encadrent ces deux oeuvres. Créées de toutes pièces pour ce concert, ces suites reconstituées font dialoguer des piècesphares de Marin Marais avec des pièces pour clavier de Louis Marchand et Louis Couperin transcrites pour deux violes et basse continue, entre autres.

Tarifs à venir.

Jeudi 28 juillet 2022 – 20h30 – Eglise de Saint-Briac

Rue du Vieux Clocher Eglise de Saint-Briac Saint-Briac-sur-Mer

