Aisne Château-Thierry Concert d’accordéon de Julia Sinoimeri.

L’histoire de l’accordéon commence en Autriche à la fin du XIXe siècle. Créé par un facteur d’orgues, il est d’abord instrument de salon. Il descend rapidement dans les rues, devient aussi l’instrument des marins. Il voyage à travers le monde et on le retrouve aujourd’hui dans un très grand nombre de musiques traditionnelles, notamment des Balkans, Amérique du Sud mais aussi de Russie, Italie, Allemagne… Julia propose un récital d’accordéon à l’image de l’instrument aujourd’hui. L’accordéon dit « classique » ou « de concert » se joint à l’accordéon plus traditionnel pour un programme varié, entre Bach, Haydn, et Marcel Azzola ou Charles Trenet. Concert d’accordéon de Julia Sinoimeri.

