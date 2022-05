Concert jeunes talents Bootzheim Bootzheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bootzheim

Concert jeunes talents Bootzheim, 3 juin 2022, Bootzheim.

2022-06-03 20:00:00

Bootzheim Bas-Rhin Bootzheim Ce concert est ouvert à tout jeune musicien de moins de 25 ans qui pourra se produire, seul ou en petite formation jusqu’à 8 instrumentistes maximum. Les enregistrements pour accompagner un musicien ou un chanteur ne sont pas acceptés, la musique devra être interprétée en directe ! Plusieurs bons d’achats viendront récompenser les prestations les plus appréciée. +33 3 88 85 96 63 Ce concert est ouvert à tout jeune musicien de moins de 25 ans qui pourra se produire, seul ou en petite formation jusqu’à 8 instrumentistes maximum. Les enregistrements pour accompagner un musicien ou un chanteur ne sont pas acceptés, la musique devra être interprétée en directe ! Plusieurs bons d’achats viendront récompenser les prestations les plus appréciée. Bootzheim

