Concert jeunes prodiges Eglise ST. Marie des Batignolles, 11 novembre 2021, Paris.

Concert jeunes prodiges

du jeudi 11 novembre au vendredi 12 novembre à Eglise ST. Marie des Batignolles

jeudi 11 novembre à 16h à l’église Saint Marie de Batignolles au 77 Place du Dr Félix Lobligeois, 75017 Paris – Tatjana Filimonova, violon, 9 ans, Suisse/Russie : Bach “Concerto la mineur, 1er mouvement” – Dilshad Farhadzade, violon, 6 ans, Azerbaïdjan : Vivaldi “Concerto a-moll, 3ème mouvement” – Benjamin Branson, violoncelle, 12 ans, Suisse/Angleterre: Fauré “Elégie” et Saint-Saens “Allegro appassionato” – Lena-Lisa Rosa, violon, 10 ans, Italie/Suisse : Vitali “Chaconne” – Darius Emanuel Mot, 12 ans, piano, Roumanie : Khatchatourian “Sonatine” – Adriel Collomb, 12 ans, violon, France/Belgique : Wieniawski “Polonaise” – Manuel Nicolas Margineanu, 14 ans, piano, Espagne : Mozart “Sonate K 576” – Boryana Zheleva, 16 ans, violon, Bulgarie : Sarasate “Carmen fantasy” – Orchestre “UniArt”, France : Chostakovich, La valse N°2 Vendredi 12 Novembre à 20h30 à l’église Saint Marie de Batignolles au 77 Place du Dr Félix Lobligeois, 75017 Paris -Nikita Koller, 11 ans, Suisse -Russie : Viotti, Concerto 22 – Guillaume Bénoliel, 7 ans, France : Bach “Concerto n°5 in F minor” – Sophie Branson 15 ans, Suisse-Angleterre : Sarasate “Carmen Fantaisie” – Diana Stohnushenko, 13 ans, Ukraine : Granados, Allegro de Concierto – Andre Chengyu Qian, 14 ans, piano ,France : 1) Schubert – Impromptu No. 4, Op. 90 2) Rachmaninov, Prélude en G mineur, Op 23 No5 – Andre Chengyu Qian, 14 ans, cor, France : Camille Saint-Saëns : Romance en Fa majeur pour cor, op. 36 – Albina Garrec, violon, 19 ans, France : Ysaye “Sonate n°6”, Paganini “Caprice n°5” – Hugo Meder, 25 ans, France, Bartu Elci-Ozsoy, 18 ans, France : Mendelssohn “concerto n 1″ – Orchestre Uniart : Tchaikovski ” Serenade for strings”, 2eme mouvement Ces 2 concerts ayant de gros frais, notamment le location de piano . Participation aux frais souhaitable est de 15 € par spectateur, pour ceux qui peuvent. Pour les autres : ne vous privez pas de ces 2 Si beaux concerts Venez et donnez selon vos moyens, dans le respect des musiciens. 13 Novembre, 19h30, CRD de Bobigny, 2 place de Libération, 93000 Concert de l’Orchestre International “UniArt”

Participation aux frais souhaitable est de 15 € par spectateur, pour ceux qui peuvent. Pour les autres : ne vous privez pas de ces 2 Si beaux concerts Venez et donnez selon vos moyens, dans le respect des musiciens

Les jeunes prodiges accompagnés par l’orchestre International “UniArt” dans un programme festif et généreux.

Eglise ST. Marie des Batignolles 77 place du Docteur-Félix-Lobligeois 75017 Paris Quartier des Batignolles



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T16:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T20:30:00 2021-11-12T22:00:00