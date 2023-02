CONCERT JEUNES MUSICIENS COLOMBIENS & HARMONIE JUNIOR Sarrebourg Catégories d’Évènement: Moselle

CONCERT JEUNES MUSICIENS COLOMBIENS & HARMONIE JUNIOR, 18 février 2023, Sarrebourg

Moselle Retrouvez pour un concert unique, les jeunes musiciens colombiens de la Banda de Neira en résidence à Sarrebourg et les musiciens de l’Harmonie Junior le temps d’un après-midi. La direction sera répartie entre Holver Mauricio C. Aristizabal et Yves Scheppler (Harmonie Municipale de Sarrebourg). L’entrée sera libre donc nous vous attendons nombreux ! alain.pacquier@gmail.com +33 6 40 43 49 14 https://www.rencontres-saint-ulrich.com/event-details/concert-jeunes-musiciens-colombiens-harmonie-junior-direction-holver-mauricio-c-aristizabal-yves-scheppler Sarrebourg

