Concert jeunes « à toi d’jouer ! » Albi, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Albi. Concert jeunes « à toi d’jouer ! » 2021-07-07 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-07 16:30:00 16:30:00 Médiathèque Pierre Amalric Avenue de Gaulle

Albi Tarn Un joli moment de scène pour découvrir de jeunes musicien.ne.s tarnais.e.s animation@mjcalbi.fr +33 5 63 54 20 67 https://www.mjcalbi.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-01 par

Médiathèque Pierre Amalric Avenue de Gaulle