**Dans le cadre de sa programmation culturelle, La Ferme de Bressieux a établi des partenariats avec plusieurs Compagnies culturelles dont Musique en Alpes. C’est pourquoi nous avons choisi de vous offrir pour les Journées Européennes du Patrimoine 2021 ce concert de guitare interprété par un jeune talent. : Serio SANTIAGO**

Entrée libre sur inscription jauge limitée

2 concerts de guitare par le jeune talent Sergio Santiago dans la Ferme de Bressieux, ancienne ferme de subsistance de l’hôpital psychiatrique de la Savoie Ferme de Bressieux 297 Route de la ferme, 73000 Bassens Bassens Savoie

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T18:45:00

