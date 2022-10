CONCERT JEUNE PUBLIC : TROMBINE ET HOUPPETTE

CONCERT JEUNE PUBLIC : TROMBINE ET HOUPPETTE, 17 décembre 2022, . CONCERT JEUNE PUBLIC : TROMBINE ET HOUPPETTE



2022-12-17 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-17 18:00:00 18:00:00 Concert Jeune Public – Cycle Musique en FA-Mi, à partir de 3 ans. Entre reggae, ska, rock et chanson, les guitares croisent les claviers, basse, ukulélé, charango et autres instruments. ¿a joue avec les mots, avec les voix, ça swingue, ça décoiffe, ça fait voyager, ça parle aux plus petits… mais aussi aux plus grands ! Trombine et Houpette est un projet de musique pour enfants né de la complicité entre la tromboniste et le chanteur/guitariste du groupe de ska alternatif Los Tres Puntos. Gratuit sur inscription(s) : actionculturelle@contrecourantmjc.fr © Trombine et Houpette dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville