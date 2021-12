Rezé Médiathèque Diderot Loire-Atlantique, Rezé Concert jeune public “Qu’est-ce que tu préfères ?” Médiathèque Diderot Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

**Les enfants sont invités à participer, dans la Boîte rouge, à un concert 2.0 en direct et en baskets avec Simon Claude (Loopstation / Tom / Synthétiseur / Wiimotes / Beatbox / Chant) et Richard Monnier (Guitare electrique / ukulele / loopstation / chant)** « Qu’est-ce que tu préfères ? » c’est une histoire de choix, d’opinion. Sur des textes percutants qui font grandir, COUCOUCOOL offre aux enfants, dès 6 ans, un véritable concert « musiques actuelles » qui donne la parole aux mômes. En 2020, un vent de créativité souffle aux oreilles de Coucoucool : ils créent leur deuxième opus, _Qu’est-ce que tu préfères ?_, une ode geek et rock’n’roll où se mêlent guitares électriques, loopstations, et autres trouvailles électroniques ou bidouilles musicales. [En savoir plus](https://www.productionshirsutes.com/coucoucool)

Inscription sur place uniquement le jour-même dès 10H. Gratuit dans la limite des places dicponibles.

Avec le duo nantais Coucoucool Médiathèque Diderot Place Lucien-Le Meut 44400 Rezé Rezé La Houssais Loire-Atlantique

