Concert jeune public : New Kidz EMB Sannois Sannois, 28 janvier 2024, Sannois.

Le dimanche 28 janvier 2024

de 16h00 à 17h45

.Tout public. payant

Tarif prévente : 7 euros / Tarif réduit : 5 euros / Tarif Carte EMB Jeune : 5 euros

S’inscrivant dans la même lignée éthique et musicale que les références du genre, tout en faisant passer des messages simples auxquels tous les enfants peuvent s’identifier, la musique des NEW KIDZ crée un trait d’union entre générations pour qu’adultes et enfants partagent l’expérience live et artistique ensemble.

Bien qu’étant un spectacle jeune

public interactif, c’est avant tout un véritable concert de rock’n’roll que

propose ce trio de musiciens tatoués et les cheveux en pétard ! New Kidz

invite les enfants à chanter, danser, jouer et faire du bruit ! Bref, un bon

moment pour s’amuser avant de reprendre le chemin de la cour de récré !

EMB Sannois 2 rue du président G.Pompidou 95110 Sannois

Contact : https://emb-sannois.org/billetterie/ +33139800139 communication@emb-sannois.org https://www.facebook.com/emb.sannois https://www.facebook.com/emb.sannois

DR