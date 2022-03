CONCERT JEUNE PUBLIC – LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR D’APRÈS ANDERSEN Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

CONCERT JEUNE PUBLIC – LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR D’APRÈS ANDERSEN Lunéville, 12 juin 2022, Lunéville. CONCERT JEUNE PUBLIC – LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR D’APRÈS ANDERSEN Place de la 2ème DC Chapelle du Château Lunéville

2022-06-12 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-12 Place de la 2ème DC Chapelle du Château

Lunéville Meurthe-et-Moselle Un spectacle tout public autour du malicieux conte d’Andersen, qui mélange ombres chinoises, musique baroque et création contemporaine sur instruments anciens. Ce spectacle est l’occasion de faire entendre des instruments disparus chers aux oiseleurs et aux amateurs d’oiseaux du XVIIIe siècle, les

flageolets d’oiseaux et serinettes, et d’apporter un regard contemporain sur le rapport Homme / animal, dans une époque où la biodiversité est mise à mal et où les oiseaux disparaissent peu à peu de notre paysage sonore. Durée : 50 minutes. A partir de 6 ans. Gratuit sur réservation. Informations et réservations à partir de mi-février sur www.festivaldefroville.com. © B. SANSON

Place de la 2ème DC Chapelle du Château Lunéville

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse Place de la 2ème DC Chapelle du Château Ville Lunéville lieuville Place de la 2ème DC Chapelle du Château Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle

Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville/

CONCERT JEUNE PUBLIC – LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR D’APRÈS ANDERSEN Lunéville 2022-06-12 was last modified: by CONCERT JEUNE PUBLIC – LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR D’APRÈS ANDERSEN Lunéville Lunéville 12 juin 2022 Lunéville Meurthe-et-Moselle

Lunéville Meurthe-et-Moselle