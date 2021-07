Concert Jeune Public L’Athanor, 18 août 2021-18 août 2021, Albi.

Concert Jeune Public

L’Athanor, le mercredi 18 août à 15:00

Les compositions de John Cage, comme ses textes, sont autant de questions posées à chacun de nous, interrogeant joyeusement la notion d’oeuvre artistique sous divers angles : les rapports son/ silence, bruit/musique, le rôle du hasard, la remise en cause de toute forme d’ordre et de hiérarchie, une ouverture et une curiosité inépuisables envers tout ce qui n’est pas prévu… le tout avec un humour très stimulant qui permet d’aborder sans complexe des thèmes qui restent encore aujourd’hui au coeur de la création musicale contemporaine. La chanteuse Poline Renou et le pianiste Samuel Boré arpentent ensemble les territoires du compositeur américain depuis très longtemps. Leur performance met en jeu la voix dans tous ses états, piano préparé et piano-jouet, histoires de champignons et exercices de silence… – le tout dans un esprit d’expérimentation partagé avec le jeune public.

Gratuit / sur inscription

Concert jeune public (à partir de 6 ans) autour de la musique de John Cage. Poline Renou : voix et jeu Samuel Boré : piano, toy piano etc

L’Athanor Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-18T15:00:00 2021-08-18T16:00:00