Concert jeune public : L’appel du Tsar

Concert jeune public : L’appel du Tsar, 13 décembre 2022, . Concert jeune public : L’appel du Tsar



2022-12-13 – 2022-12-13 4 4 EUR Un beau jour, au milieu de la nuit… Boran, leader du FLYING ORKESTAR, épuisé après une décennie de concerts, qui ont porté au firmament son petit pays de BOUKRAVIE, aspirait au repos du juste ! Quand tout à coup, un son résonna : c’était le Tsar à l’appareil ! dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville