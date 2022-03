Concert jeune public – Back to the 90’s – The Wackids Langon, 27 avril 2022, Langon.

Concert jeune public – Back to the 90’s – The Wackids Centre Culturel des Carmes 8 place des carmes Langon

2022-04-27 – 2022-04-27 Centre Culturel des Carmes 8 place des carmes

Langon Gironde

10 EUR Après 2 spectacles à succès, une décennie de tournée, plus de 800 concerts et des millions de vues sur Internet, voici l’ultime épisode de la trilogie des Wackids. Un voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7 et où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres.

À la manière de James Bond, qui arbore à chaque film de nouveaux gadgets, le groupe dévoile une nouvelle panoplie d’instruments-jouets et une partie de l’histoire de sa jeunesse : étaient-ils Blur ou Oasis ? Leur baladeur K7 diffusait-il les Spice Girls ? Combien de posters de Metallica avaient-ils dans leurs chambres ? Jouaient-ils du Offspring dans le garage de leurs parents ?

Ce concert est un retour vers le passé qui ravivera la jeunesse des parents et transmettra aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier. Oh yeah !

Age conseillé : à partir de 4 ans

Durée : 1h

Centre Culturel Les Carmes

Centre Culturel des Carmes 8 place des carmes Langon

