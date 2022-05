CONCERT – JEUNE PUBLIC AVEC OLIFAN « TI CANAILLE » La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Catégories d’évènement: La Bernerie-en-Retz

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique Ti Canaille à l’accordage tempête sonore à l’horizon…

OLIFAN nous embarque dans une nouvelle traversée musicale à la rencontre de toutes les musiques du monde.

Guidés par les étoiles où tous les rêves se chantent, le groupe nous fait naviguer au gré des courants et styles musicaux en tirant sur les cordes, en sifflant à tous vents à la découverte de trésors d'instruments ! (En cas de mauvais temps : Sous les Halles) De nouvelles aventures à partager en famille à partir de 3 ans, pour rêver, chanter et danser !

