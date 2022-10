Concert jeune public aux Docks : » Peace and Lobe «

Concert jeune public aux Docks : » Peace and Lobe « , 8 novembre 2022, . Concert jeune public aux Docks : » Peace and Lobe »



2022-11-08 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-08 14:00:00 14:00:00 Réservation conseillée CONCERT-ANIMATION DE PREVENTION DES RIQUES AUDITIFS (Séances réservées aux établissements scolaires et IME) À partir de la 4ème (durée : 1h30’) Cette animation-concert de prévention sur les risques auditifs, articulée par le groupe I Me Mine, est dédiée et réservée aux collégiens ainsi qu’aux lycéens. Le dispositif Peace & Lobe est un spectacle pédagogique, mélangeant concert, exposés, vidéos et diaporama. Les musiciens présentent ce que sont le son, les musiques amplifiées, le système auditif et les moyens de prévenir les risques. L’explication des limites et des traumatismes potentiels invite sans détour les jeunes à une gestion responsable des musiques amplifiées (dépistage, protection, non-exposition, etc.). Nombre de places limité. Inscriptions au 05 65 24 13 64 ou mliarsou@lesdocks-cahors.fr ©lesdocks dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville