Cahors Cahors Cahors, Lot Concert Jeune Public aux Docks: François Hadji-Lazaro et Pigalle Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Concert Jeune Public aux Docks: François Hadji-Lazaro et Pigalle Cahors, 15 décembre 2021, Cahors. Concert Jeune Public aux Docks: François Hadji-Lazaro et Pigalle 2021-12-15 15:30:00 15:30:00 – 2021-12-15 17:00:00 17:00:00 Les Docks 430 allée des Soupirs

Cahors Lot A partir de 6 ans. “Atchoum” est un vrai concert de musique durant lequel le chanteur et multi-instrumentiste hors pair François Hadji-Lazaro interprète les morceaux de ses livres-disques pour enfants.

C’est en 2011, avec la sortie de “Ma tata, mon pingouin, Gérard et les autres”, que François et son groupe PIGALLE commencent à jouer pour le jeune public. Accueillis avec le même succès retentissant, suivront “Pouët” en 2015 et “Atchoum” fin 2018.

Ces agitateurs bien connus brossent la vie moderne à hauteur de gosse, désopilante, loufoque mais aussi très réaliste. Par le biais de chansons comiques ou tendres, toutes peuplées d’influences de musiques du monde entier.

Clairement, dans le monde de Pigalle, la chanson enfantine ne minaude pas, elle est alternative et carrément décalée. Un pur régal pour toute la famille ! +33 5 65 24 13 60 A partir de 6 ans. Les Docks dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Les Docks 430 allée des Soupirs Ville Cahors