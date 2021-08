Albi L'Athanor Albi, Tarn Concert jeune public (à partir de 6 ans) L’Athanor Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Concert jeune public (à partir de 6 ans) L’Athanor, 18 août 2021, Albi. Concert jeune public (à partir de 6 ans)

L’Athanor, le mercredi 18 août à 15:30

Dans le cadre de l’”Eté culturel 2021″ soutenu par la DRAC Occitanie et des “Quartiers d’été 2021” soutenu par l’ANCT, retrouvez le 18 août, les compositions de John Cage pour le jeune public (à partir de 6ans). Pas de pass sanitaire exigé, jauge inférieure à 50 personnes Sur inscription : [info@gmea.net](mailto:info@gmea.net) Poline Renou : voix et jeu Samuel Boré : piano, toy piano etc 18 AOUT 15h00 – 16h00 Concert jeune public (à partir de 6 ans) à ‘athanor Albi L’Athanor Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-18T15:30:00 2021-08-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu L'Athanor Adresse Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi Ville Albi lieuville L'Athanor Albi