Concert – Jeudis du Pilori – ‘Working Class Trio’ Place du Pilori 44490 Le croisic Le croisic, jeudi 8 août 2024.

Concert – Jeudis du Pilori – 'Working Class Trio' Ces musiciens installés dans le Morbihan, j'ai nommé Working Class Trio, secoue, si il en était besoin la scène nationale. Leurs swing des années 40/50 est à mi -chemin entrele swing, le rhythm… Jeudi 8 août, 18h00 Place du Pilori 44490 Le croisic

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-08T18:00:00+02:00 – 2024-08-09T04:00:00+02:00

Fin : 2024-08-08T18:00:00+02:00 – 2024-08-09T04:00:00+02:00

Ces musiciens installés dans le Morbihan, j’ai nommé Working Class Trio, secoue, si il en était besoin la scène nationale.

Leurs swing des années 40/50 est à mi -chemin entrele swing, le rhythm‘n’blues et le Rock’n’Roll. Ceux qui les ont vu connaissent les phénomènes !

Rocking Malek, un chanteur charismatique, une voix, pilotant d’une main de maître, une «guitarefolk» parfaitement huilée.

Accompagné par la contrebasse sans faille de Baptiste Higginson, de la pure banane ! Une spectaculaire collaboration avec Bruno Gautheron à la trompette rend à Louis Jordan et à sa musique l’éclat délicieux qu’elle mérite.

Leurs parties de chœur parfaitement ciselées en font incontestablement un formidable orchestre, qui perpétue avec ferveur la musique des années 40/50.

Concert de plein air.

CULTURE FAMILLE