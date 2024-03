Concert – Jeudi du Pilori – ‘The Greenings’ 6 rue du Pilori 44490 Le croisic Le croisic, jeudi 25 juillet 2024.

Concert – Jeudi du Pilori – ‘The Greenings’ L’énergie et la puissance du rock irlandais dans son plus simple appareil. Né fin 2017, ce duo Nantais n’a pas fini de vous surprendre. Un répertoire axé sur des traditionnels irlandais, des stand… Jeudi 25 juillet, 18h00 6 rue du Pilori 44490 Le croisic Concert: 0

L’énergie et la puissance du rock irlandais dans son plus simple appareil. Né fin 2017, ce duo Nantais n’a pas fini de vous surprendre. Un répertoire axé sur des traditionnels irlandais, des standards folk ou country américaine avec une énergie des plus rock’n’roll : The Pogues, Dropkick Murphy’s ou encore Flogging Molly.

Depuis mars 2018 et la première date du groupe s’en sont suivis pas moins de 230 concerts dont une tournée Québecoise de 6 dates en septembre 2019.

The Greenings est en perpétuel évolution, toujours à la recherche de nouveaux titres à intégrer à son répertoire, et travaille actuellement sur de nouvelles compositions.

En 2021, le groupe a sorti son premier album, One more pint of Guinness, enregistré pendant le confinement. Onze titres alternants compositions et reprises traditionnelles. Le duo a également sorti 4 clips visibles sur la chaine YouTube du groupe.

Jessica Delot, Violon, chant.

Guinou Jahan, Guitare, banjo, stomp, chant.

Concert en plein air.

