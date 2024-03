Concert – Jeudi du Pilori – ‘Ondalibré’ 6 rue du Pilori 44490 Le croisic Le croisic, jeudi 11 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-11T18:00:00+02:00 – 2024-07-12T04:00:00+02:00

Fin : 2024-07-11T18:00:00+02:00 – 2024-07-12T04:00:00+02:00

Entre joropo vénézuélien et son jarocho mexicain et passant par la roots cumbia et le festejo péruvien, Ondalibré offre de traverser le continent sud américain au travers d’un patchwork musical alliant profondeur traditionnelle et force émotionnelle.

Concert de plein air.

