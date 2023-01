Concert : Jérôme Lefebvre trio et Pierrejean Gaucher Zappe Satie Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre 12 12 EUR Dans le cadre du D’Jazz Nevers 2023 rendez vous jeudi 23 février pour assister au concert de Jérôme Lefebvre trio en 1ère partie et de Pierrejean Gaucher Zappe Satieau en 2ème partie Café Charbon à NEVERS.

A 20h.

Tarifs : 8€ et 12€.

Billetterie sur https://djazznevers.com/saison info@djazznevers.com +33 3 86 57 00 00

