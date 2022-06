Concert : Jérémy Dupouy

Concert : Jérémy Dupouy, 23 juillet 2022, . Concert : Jérémy Dupouy



2022-07-23 – 2022-07-23 EUR Samedi 23 juillet Concert : Jérémy Dupouy 7 concerts | 7 places – Les samedis du 2 juillet au 20 août (sauf le 9 juillet) | Scène rock, ballades folk ou country, rythmes latinos, calypso, reprises ukulélé ou en chanson, redécouvrez 7 places emblématiques de Périgueux au rythme d’une programmation musicale éclectique et estivale ! Samedi 23 juillet, 20 h / Place Saint-Louis – Gratuit

Jérémy Dupouy Artiste de rue, le chanteur folk s’accompagne de sa guitare pour des reprises et des ballades délicates. Samedi 23 juillet Concert : Jérémy Dupouy 7 concerts | 7 places – Les samedis du 2 juillet au 20 août (sauf le 9 juillet) | Scène rock, ballades folk ou country, rythmes latinos, calypso, reprises ukulélé ou en chanson, redécouvrez 7 places emblématiques de Périgueux au rythme d’une programmation musicale éclectique et estivale ! Samedi 23 juillet, 20 h / Place Saint-Louis – Gratuit

Jérémy Dupouy Artiste de rue, le chanteur folk s’accompagne de sa guitare pour des reprises et des ballades délicates. Samedi 23 juillet Concert : Jérémy Dupouy 7 concerts | 7 places – Les samedis du 2 juillet au 20 août (sauf le 9 juillet) | Scène rock, ballades folk ou country, rythmes latinos, calypso, reprises ukulélé ou en chanson, redécouvrez 7 places emblématiques de Périgueux au rythme d’une programmation musicale éclectique et estivale ! Samedi 23 juillet, 20 h / Place Saint-Louis – Gratuit

Jérémy Dupouy Artiste de rue, le chanteur folk s’accompagne de sa guitare pour des reprises et des ballades délicates. Périgueux dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville