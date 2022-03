Concert – Jenan Caron “En chansons et En canchons” Ault, 23 avril 2022, Ault.

Concert – Jenan Caron “En chansons et En canchons” Ault

2022-04-23 – 2022-04-23

Ault Somme Ault

Jean Caron en “Chansons & Canchons”, c’est son nouveau tour de chant

Chanson française et picarde 100% bio, entièrement faite à la main à partir de matériaux de récupération. Bref un pur produit local et de qualité issu d’un artisanat musical authentique ! Si le message est assez largement politique et inspiré de l’actualité, le ton est clairement festif et truffé d’humour : appel à la grève, ironies sur la crise, sur le foot business, ode à la paresse, ainsi que quelques traductions picardes du répertoire anglophone qui ont dores et déjà fait parler d’elles… Et ça cause en français, siouplait, pour qu’on comprenne les paroles, et ça gratte acoustique, merci, pour qu’on comprenne la musique, le tout appuyé par la grosse caisse pour faire résonner le bazar !

Réservation indispensable

+33 6 81 96 45 31

Le P’tit Aulty

Ault

