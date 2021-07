Concert – Jeko Place des Grandes Salorges, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Batz sur mer.

Concert – Jeko

Place des Grandes Salorges, le mardi 20 juillet à 20:30

Jeko est un groupe original mêlant musique actuelle et musique du monde. Les reprises sont réarrangées et dynamiques dans le style pop/chanson française.. (Stromaé, Sting, Louise attaque) Les compositions poétiques et musicales vous entraîneront dans un univers bien à eux : assumé et très personnel.

Place des Grandes Salorges Rue de la gare 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T20:30:00 2021-07-20T06:30:00