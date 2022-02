Concert Jeffy’s Band Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Concert Jeffy's Band Tarbes, 17 février 2022, Tarbes.
TARBES 29 rue Aristide Briand

2022-02-17 20:00:00

Tarbes Hautes-Pyrénées Jeffy’s Band débarque en duo acoustique avec un répertoire blues/rock de reprises d’artistes tels que Jimi Hendrix, ZZ top, Jeff Healey, The Rolling Stones et de compositions inspirées de différents styles de musique, mais toujours teintées de blues ! Plus qu’un bar ou une brasserie, Le Soixante-Cinq propose une scène ouverte avec une programmation variée et résolument actuelle.

Allez-y pour boire un verre, pour manger et pour régaler vos oreilles lors des nombreuses soirées thématiques et concerts organisés !

Le Soixante-Cinq, on y va pour trouver une ambiance à part. C'est un lieu à fréquenter sans modération ! Suivez toute l'actu du Soixante-Cinq sur sa page Facebook !
lesoixantecinq@gmail.com +33 6 83 85 12 46

