Concert Jef Kino dans la cour du Musée

Musée de la vie rurale, le samedi 3 juillet à 20:00

Ce récital est un regard poétique sur notre époque complètement folle, les réseaux sociaux, cette course effrénée au mépris de nos idéaux et de nos rêves d’enfants. On trouve aussi de très belles chansons d’amour du plus bel écrin aux mélodies raffinées et aux mots bien choisis qui nous vont droit au cœur. En bonus pour ce retour sur scène, des compositions réalisées pendant le confinement. Concert en extérieur dans la vaste cour du Musée sur sièges séparés dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

tarif du concert : 15€ à régler sur place. Prévoir un vêtement chaud le cas échéant.

Enfin Jef Kino peut repartir sur les routes des concerts avec une première étape au Musée. Entre poésie et invitation au voyage, l’artiste devrait livrer une prestation emplie d’émotions.

Musée de la vie rurale 49 rue du musée, Steenwerck, Nord, Hauts-de-France Steenwerck Nord



2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T22:00:00