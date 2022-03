Concert Jean-Sébastien BACH Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres,Salle Ravel Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Concert Jean-Sébastien BACH Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres,Salle Ravel, 7 avril 2022, Sèvres. Concert Jean-Sébastien BACH

Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres, Salle Ravel, le jeudi 7 avril à 20:00

Par les professeurs du conservatoire : Violons : Pauline Maillard, Matthieu Roy Alto : Alexandra Vilain, Violoncelle : Lucien Debon Hautbois : Corinne Jobard, flûte : Florian Cousin Piano : Ianita Vassilevska, Matthieu Ribuot Au programme : Concerto pour 2 pianos et cordes Concerto pour hautbois et cordes Extraits de la suite en si mineur pour flûte et cordes

Entrée Libre

Soirée musicale consacrée aux oeuvres de Jean-Sébastien BACH Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres,Salle Ravel 8 avenue de la Cristallerie, 92310 Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine

2022-04-07T20:00:00 2022-04-07T21:00:00

