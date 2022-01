Concert : Jean-Pierre Bucolo et Éric Sauviat jouent Francis Cabrel Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon Allier EUR 22 Le Vendredi 11 février 2022 au Théâtre Gabrielle Robinne Montluçon

L’école Espace Musical et l’association En Scène présentent leur nouveau spectacle : « JEAN-PIERRE BUCOLO et ERIC SAUVIAT jouent CABREL » ! enscenemontlucon03@gmail.com Montluçon

