Béziers Hérault EUR 255 30 Jean-Pax Méfret a abandonné les grands reportages pour les scènes de music hall. Journaliste pendant 40 ans, ses chansons sont inspirées des histoires fortes qu’il a vécues, de ses souvenirs de terrain en zone de conflits ou encore des personnages qu’il a rencontrés dans des situations bien souvent extrêmes. Il appelle au respect de la mémoire en chantant également les grands moments de l’Histoire de France et évoque, avec une émotion particulière, son Algérie de naissance, celle qui bat toujours dans un coin de son cœur.

Jean-Pax Méfret nous offre un concert d'exception, dont les chansons sont inspirées de ses 40 ans en tant que journaliste. Il appelle au respect de la mémoire en chantant les grands moments de l'Histoire de France et évoque avec émotion son Algérie de naissance. Billetterie dans nos bureaux d'informations touristiques.

