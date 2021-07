Brioude Brioude Brioude, Haute-Loire CONCERT Jean-Paul POLETTI et le chœur d’Hommes de Sartène vendredi 13 Août Brioude Brioude Catégories d’évènement: Brioude

Haute-Loire

CONCERT Jean-Paul POLETTI et le chœur d’Hommes de Sartène vendredi 13 Août Brioude, 13 août 2021-13 août 2021, Brioude. CONCERT Jean-Paul POLETTI et le chœur d’Hommes de Sartène vendredi 13 Août 2021-08-13 – 2021-08-13 Place Grégoire de Tours Basilique Saint-Julien

Brioude Haute-Loire EUR POLYPHONIES CORSES

POLYPHONIES CORSES

Polyphonies sacrées des Pères franciscains du Couvent Saints Côme et Damien de Sartène. Chant de la Passion de Sartène. Polyphonies traditionnelles corses.

info@ot-brioude.fr +33 4 71 74 97 49 https://latoisondart.com/

