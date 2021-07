Gaillac Gaillac Gaillac, Tarn Concert Jean-Paul Poletti et le Chœur d’Hommes de Sartène en Corse Gaillac Gaillac Catégories d’évènement: Gaillac

Gaillac Tarn EUR 14 20 Polyphonies sacrées des Pères Franciscains de Sartène et chant de la Passion de Sartène. info@gaillac-bastides.com +33 805 40 08 28 http://www.latoisondart.com/ dernière mise à jour : 2021-07-28 par

