Concert: Jean Luc Thomas Quartet Morlaix, 15 mai 2022, Morlaix.

Concert: Jean Luc Thomas Quartet Rue Park ar Roudour Pôle culturel du Roudour Morlaix

2022-05-15 – 2022-05-15 Rue Park ar Roudour Pôle culturel du Roudour

Morlaix Finistère

Le trajet artistique du compositeur flûtiste Jean-Luc Thomas a démarré dans la chaleur des festoù-noz et des pubs nourris par l’oralité. Il s’est poursuivi par des voyages (Niger, Inde, Brésil,…), des rencontres, possibles grâce à l’art d’improviser, d’écouter, de réagir, d’inter-agir… jusqu’à la création “Ex-Anima” et la tournée avec Zingaro. Ce nouveau projet intitulé “Sillons” est un carnet de voyage musical et un remerciement à tous les maîtres que Jean-Luc Thomas a croisé sur son chemin.

Cette création fait la part belle à une certaine idée des musiques du Monde : un instrumentarium simple avec des musiciens créatifs, improvisant et à l’écoute. Un authentique Quartet, intègre et radical autour de ses compositions…

Ar raktres « Sillons » zo ur c’harned beaj muzik hag un drugarekadenn d’an holl vistri en deus bet kavet Jean-Luc Thomas war e hent.

espaceduroudour@orange.fr +33 2 98 15 20 90 http://www.espace-roudour.com/

Le trajet artistique du compositeur flûtiste Jean-Luc Thomas a démarré dans la chaleur des festoù-noz et des pubs nourris par l’oralité. Il s’est poursuivi par des voyages (Niger, Inde, Brésil,…), des rencontres, possibles grâce à l’art d’improviser, d’écouter, de réagir, d’inter-agir… jusqu’à la création “Ex-Anima” et la tournée avec Zingaro. Ce nouveau projet intitulé “Sillons” est un carnet de voyage musical et un remerciement à tous les maîtres que Jean-Luc Thomas a croisé sur son chemin.

Cette création fait la part belle à une certaine idée des musiques du Monde : un instrumentarium simple avec des musiciens créatifs, improvisant et à l’écoute. Un authentique Quartet, intègre et radical autour de ses compositions…

Ar raktres « Sillons » zo ur c’harned beaj muzik hag un drugarekadenn d’an holl vistri en deus bet kavet Jean-Luc Thomas war e hent.

Rue Park ar Roudour Pôle culturel du Roudour Morlaix

dernière mise à jour : 2022-01-03 par