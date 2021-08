Concert – Jean-Luc Thomas Quartet Amzer Nevez, 15 mai 2022, Plœmeur.

Concert – Jean-Luc Thomas Quartet

Amzer Nevez, le dimanche 15 mai 2022 à 16:00

Le trajet artistique du compositeur flûtiste Jean-Luc Thomas a démarré dans la chaleur des festoù-noz et des pubs nourris par l’oralité. Puis, il s’est poursuivi lors de voyages (Niger, Inde, Brésil, Pologne…), par des rencontres rendues possibles grâce à l’art d’improviser, d’écouter, de réagir, d’inter-agir,… jusqu’à la création “Ex-Anima” et la tournée avec Zingaro. Après 25 ans d’expérimentations, de rencontres, de voyages… et suite à son premier album vraiment personnel “Oficina Itinerante” , Jean-Luc Thomas décide de créer son quartet. Pour “Sillons”, il réunit de fortes personnalités, nourries par un terreau artistique profond, qui se réinventent à chaque occasion, capables d’improviser et habitées par ce que l’on appelle “le groove”; Simon le Doaré à la contrebasse, Hugo Potin à la batterie et Philippe Turbin au piano et accordéon. “Sillons” est un carnet de voyage musical et un remerciement à tous les maîtres que Jean-Luc Thomas a croisé sur son chemin.

Tarif normal : 15€ / Tarif abonné : 11€ / -12 ans : 7€

Après 25 ans, Jean-Luc Thomas monte une formule en son nom. Retrouvez-le avec Simon Le Doaré (contrebasse), Hugo Potin (batterie) et Philippe Turbin (piano, accordéon) en concert au Roudour.

Amzer Nevez 2 Chemin du Conservatoire, 56270 Ploemeur Plœmeur Morbihan



