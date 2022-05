Concert – Jean-Luc Mongaugé trio, 9 août 2022, .

Concert – Jean-Luc Mongaugé trio

2022-08-09 – 2022-08-09

Jean-Luc Mongaugé, artiste larunsois, s’est entouré de musiciens d’exception : Jean-François Guilloux, guitariste béarnais et Olivier Potratz, contrebassiste allemand. Jean-Luc nous parle de ce qui l’entoure et puise son inspiration dans l’amour de ses proches et de la vallée d’Ossau. De ses textes poétiques en béarnais (sa langue maternelle), français ou espagnols, se dégagent une authenticité rare et une grande sensibilité.

GARDÈRES & DOHMEN

