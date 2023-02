Concert – Jean-Luc Mongaugé Maison de Fabrèges, 24 février 2023, Laruns Laruns.

Concert – Jean-Luc Mongaugé

Hall Maison de Fabrèges Laruns Pyrenees-Atlantiques Maison de Fabrèges Hall

2023-02-24 17:30:00 – 2023-02-24

Maison de Fabrèges Hall

Laruns

Pyrenees-Atlantiques

Laruns

Jean-Luc Mongaugé, artiste larunsois, nous parle de ce qui l’entoure et puise son inspiration dans l’amour de ses proches et de la vallée d’Ossau. De ses textes poétiques en béarnais (sa langue maternelle), français ou espagnols, se dégagent une authenticité rare et une grande sensibilité.

A partager autour d’un vin chaud et de boissons pour les enfants.

Jean-Luc Mongaugé, artiste larunsois, nous parle de ce qui l’entoure et puise son inspiration dans l’amour de ses proches et de la vallée d’Ossau. De ses textes poétiques en béarnais (sa langue maternelle), français ou espagnols, se dégagent une authenticité rare et une grande sensibilité.

A partager autour d’un vin chaud et de boissons pour les enfants.

Régie animations Laruns Artouste

Office de Tourisme Laruns-Artouste

Maison de Fabrèges Hall Laruns

dernière mise à jour : 2023-02-16 par