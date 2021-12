Concert – Jean-Luc Mongaugé Laruns, 30 décembre 2021, Laruns.

Concert – Jean-Luc Mongaugé Laruns

2021-12-30 – 2021-12-30

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Concert au second étage de la Maison de Fabrèges à la station d'Artouste.

JEAN-LUC MONGAUGÉ est un auteur, compositeur et chanteur larunsois. Son répertoire solo est empreint de poésie et de sensibilité aussi bien en langue béarnaise, espagnole ou française. Un artiste authentique à découvrir ou redécouvrir…

Laruns

